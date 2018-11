Boom di visitatori a Paestum per la Borsa Mediterranea del turismo archeologico

Boom di visitatori allo stand istituzionale di Regione Calabria ieri, durante la prima giornata della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico nella suggestiva location del Parco Archeologico e del Centro Espositivo Savoy Hotel.

Ad aprire i lavori presso lo stand istituzionale di Regione Calabria alla Bmta, l’assessore regionale all'Istruzione e alle attività culturali della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, incontrando gli studenti dei corsi di Laurea in Scienze Turistiche e Valorizzazione dei sistemi turistico-culturali e Archeologia dell'Università della Calabria, che animano lo spazio dedicato alla Calabria accompagnati dal direttore dei corsi e da alcuni docenti, e omaggiando loro della preziosa Guida Archeologica della Calabria Antica scritta da Mollo, che certamente sarà un ottimo riferimento nel proseguo degli studi considerando le caratteristiche specifiche delle materie oggetto di studio.

A seguire, presso la Sala Velia, la presentazione del libro scritto dall’archeologo dell'Università di Messina, Fabrizio Mollo: Guida Archeologica della Calabria Antica. Assieme all’autore, Gioacchino Francesco La Torre, docente Università di Messina, e l’assessore Maria Francesca Corigliano.

Non solo una guida ma anche un libro di storia che racconta dell’uomo, sin dalla sua comparsa in Calabria settecentomila anni fa e del suo insediamento. Un appassionato racconto delle civiltà del Mediterraneo che hanno attraversato e popolato la Calabria dalle coste alle aree interne. In tutto 13 itinerari raccolti nel volume destinato ai calabresi e ai tanti turisti e visitatori, nazionali e internazionali, che ogni anno scelgono la Calabria quale meta delle loro vacanze grazie ai prodotti turistici offerti dove, quello culturale, è sicuramente diventato il fiore all’occhiello della regione soprattutto perché destagionalizzante e perché contribuisce, anche nei mesi estivi, a decongestionare le coste a favore di un turismo più sostenibile.

Grande partecipazione da parte di visitatori, esperti archeologi e studenti, all’incontro organizzato da Regione Calabria in memoria di Giuseppe Roma, archeologo e docente dell’Università di Rende, recentemente scomparso. L’Assessore Corigliano, assieme a Adele Coscarella, docente di Archeologia presso l’Università, hanno ricordato i successi accademici e di ricerca del Professore alla presenza della Famiglia Roma.

“Non poteva esserci un ricordo più bello e completo, era come avere Roma, con la sua storia e umanità, presente tra di noi. Grazie per questo ricordo partecipato alla moglie Pina e al figlio Giovanni, che ci hanno concesso questo momento di emozione ma anche di recupero di quello che è stato il percorso di uno studioso che ha speso tutte le proprie energie per l’Archeologia e che ha formato tanti studenti con passione e con competenza” - conclude l’assessore Corigliano.