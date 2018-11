Lsu-Lpu in piazza per stabilizzazione

Chiedono di essere stabilizzati i centinaia di lavoratori ex Lsu-Lpu provenienti da tutta la Calabria, scsi in piazza a Catanzaro. Sono arrivati da ogni parte della Calabria per rivendicare la stabilizzazione e la sicurezza lavorativa. Il motivo della protesta è rintracciabile nella convenzione firmata tra Regione e Governo che prevede 21 milioni per le stabilizzazioni, senza deroga ai Comuni.

Con la cifra in questione sarà possibile stabilizzare solo 300 lavoratori e non si da alcuna possibilità a chi non dovesse rientrare nella convenzione di venire stabilizzato. Chiedono inoltre di incontrare il prefetto per convocare un tavolo regionale cui prendano parte i parlamentari calabresi e i membri dell’Anci ai quali hanno intenzione di chiedere un sostegno all’emendamento.