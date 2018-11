Crotone: garantire sport ai disabili con i voucher, pubblicato il bando

E' stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione di voucher a favore di persone con disabilità per consentire loro il rimborso per la partecipazione ad attività riabilitative, ricreative e sportive.

La misura si inserisce nel piano di interventi elaborato dal Comune di Crotone ed approvato dalla Regione Calabria e prevede l'erogazione di 45 voucher per persone con disabilità a titolo di rimborso per le spese sostenute per la frequenza di attività sportive, ricreative e riabilitative per il periodo gennaio – settembre 2018.

Il voucher potrà avere un valore massimo di 400 euro ed è finalizzato al rimborso delle rette pagate per la frequenza delle citate attività da parte delle persone con disabilità. La domanda di accesso al beneficio potrà essere indirizzata al Comune di Crotone, Ufficio Protocollo, entro il 30 novembre prossimo.

L'avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito del Comune, disponibile presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico o presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente.

“E' una misura che si inserisce nella programmazione che stiamo attuando in tema di politiche sociali. Ed è particolarmente significativa perché non è giusto confinare chi ha difficoltà nell'ambito delle mura domestiche. Avere occasioni di fare attività sportiva o ricreativa, oltre che riabilitativa è un diritto che va garantito alle persone con disabilità così come è importante sostenere le famiglie. Insieme agli uffici, che collaborano in maniera attiva ed efficace, stiamo seguendo un percorso che tiene conto di tutta la domanda di bisogno che nasce dal territorio” - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.