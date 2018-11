Droga: si lancia dalla finestra per sottrarsi ai carabinieri, arrestato a Crotone

I carabinieri dell'Aliquota Operativa e quelli della stazione di Crotone, hanno arrestato A.D. 26enne di Crotone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, a seguito di perquisizione, hanno travato, nascosti all’interno di due borselli, 80,40 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento.

L’arresto si è realizzato solo dopo un breve tentativo di fuga dell’uomo che, per sottrarsi ai militari, ha saltato da una finestra della propria abitazione, procurandosi alcune fratture e rendendo necessario l’intervento del 118 ed il successivo ricovero presso l’ospedale. Qui, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in regime ospedaliero, in attesa dell’udienza di convalida.