Paura a Vibo Marina, bomba-carta esplode sotto un’auto nella notte

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito nella notte a Vibo Marina. Una Fiat 500 è stata danneggiata da una bomba-carta piazzata sotto l’auto. L’esplosione, avvenuta intorno all’1.30, ha mandato in frantumi le finestre del primo e del secondo piano del condominio “Gioconda” di via Senatore Parodi.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Su quanto accaduto indaga la Squadra Mobile. Da quanto si apprende l’auto presa di mira è di proprietà di N. G., 49 anni, di Vibo Marina. Gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista.