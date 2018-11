Cocaina e marijuana nella credenza e sotto i cuscini del divano, un arresto a Lamezia

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha tratto in arresto S.G. 33enne di Lamezia Terme, per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli Agenti di Polizia, nel corso di controlli, mercoledì scorso, ha perquisito l’uomo, la sua auto e un’abitazione nella sua disponibilità, con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato di Vibo Valentia.

Il cane antidroga “Floyd” ha trovato in una credenza e sotto i cuscini del divano del soggiorno 19,4 gr. di cocaina già divisa in 20 involucri, pronta per la vendita, e 11,6 gr. di marijuana.

S.G., già con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti dopo essere stato foto segnalato, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la Casa Circondariale, così come è stato disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Emanuela Costa.