Beccato in auto nonostante la sorveglianza. In manette 23enne di Arena

Era in auto nonostante la sorveglianza speciale: per questo motivo il 25enne Alex Loielo è finito in arresto. È successo ad Arena, dove i militari della stazione di Fabrizia e della Radiomobile di Serra San Bruno hanno controllato ad un’auto a bordo della quale c’erano due persone.

Approfondendo i carabinieri hanno scoperto che il ragazzo era soggetto alla misura con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Per questo motivo e vista la direzione di marcia del veicolo che proveniva proprio da Arena, Loielo è stato arrestato per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione e condotto ai domiciliari, a Fabrizia, in attesa del processo.

Non è questa la prima volta che il giovane viene beccato per lo stesso motivo, l’ultima è stata nell’ottobre dell’anno scorso (LEGGI) e prima ancora nel giugno precedente (LEGGI).

Loielo, noto alla forze dell’ordine, nell’ottobre del 2015 sfuggì insieme al padre e alla moglie di quest’ultimo, ad un agguato avvenuto ad “Ariola” (LEGGI).