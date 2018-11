Presentato il Rende Teatro Festival

Faranno il loro esordio al Cinema Teatro Garden gli attori e gli artisti che porteranno in scena i propri lavori in occasione del Rende teatro festival. Il cartellone è stato presentato ieri al Museo del presente. Pubblico attento, incuriosito e, soprattutto, variegato, come da obiettivo del Festival in questione che, con un'accurata selezione degli spettacoli in programma, intende riavvicinare i giovani alla cultura del teatro, oggi soppiantata da ruoli e vite virtuali dovute dall'introduzione smisurata dei social network nel palcoscenico della vita quotidiana.

Dal 30 novembre al 22 marzo, artisti di fama internazionale e nazionale faranno il loro esordio al Cinema Teatro Garden. Toccherà al mattatore toscano Paolo Ruffini e alla eclettica Diana Del Bufalo, dare il via alla stagione. Come illustrato dall'organizzatore e direttore artistico, Alfredo De Luca, seguiranno alla serata di apertura, altri 6 eventi, minuziosamente studiati per gli amanti del buon teatro: Biagio Izzo, Gabriele Cirilli, Matteo Setti, Cristiano Malgioglio, Gene Gnocchi, Arteteca. Tra i relatori presenti anche il sindaco di Rende, Marcello Manna, l'assessora alla Cultura, Marta Petrusewicz e Nestore Verre, responsabile marketing dell'evento.

“Progetti importanti e di successo, sono quelli a cui stiamo dando continuità nella nostra città. I feedback positivi attestano che si è intrapreso un percorso di qualità; l' amministrazione comunale, me in primis, non può non essere al fianco dei singoli cittadini o associazioni che intendono prodigarsi per il nostro territorio"' E' quanto ha affermato entusiasta il sindaco Manna.