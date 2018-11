Lavoro: domani giornata di sciopero per dipendenti Bcc, sit-in a Rende

La filiale della Bcc di Torre Melissa

Una giornata di sciopero è stata annunciata per domani, venerdì 16, dalle rappresentanze sindacali di Banca Sviluppo Calabria - Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca Uil.

Lo stop alle attività lavorative riguarderà i dipendenti dell'area Calabria. La protesta si terrà sotto la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo regionali dalle 9,30, in contrada Cutura di Rende, futuri locali del “polo distaccato del GBI”.

I sindacati, in un documento, scrivono che “i diritti non sono oggetto di scambio. Per questi motivi scendiamo in piazza! Per questi e per il futuro prossimo, che ad oggi è abbastanza nebuloso”.

“Chi dovrebbe acquistarci – ribadiscono - sembra non volere tutti i dipendenti sulla rete periferica ed il GBI, Gruppo Bancario Iccrea, che dovrebbe aprire un polo distaccato a Rende (CS), sembrerebbe non volere tutti i dipendenti della Direzione Territoriale e della Direzione Generale distaccati a Tarsia”.

“È un periodo di profonda incertezza per il comparto bancario delle BCC; dovuto al processo di riforma a cui dovrebbe essere sottoposto” afferma Mario Via, segretario provinciale della First Cisl, che aggiunge: “In questo contesto, si inseriscono le difficoltà che si stanno incontrando con la controparte al tavolo del rinnovo contrattuale e le tensioni esplose a livello locale tanto da indurre i Sindacati a proclamare unitariamente uno sciopero di tutta la categoria".

"Non si può più tollerare l'atteggiamento irritante di Banca Sviluppo rispetto alla richiesta di una verifica degli accordi di acquisizione delle BCC calabresi (ex-bcc Cosenza, Due mari Calabria) così come non è più accettabile la mancata, o errata, applicazione della contratto. Una banca che opera estreme pressioni commerciali, per incrementare la raccolta quando dovrebbe -per la propria natura solidaristica e territoriale, essere da supporto allo sviluppo ed agli investimenti - non si presenta certo con una buona immagine", ha detto Damiano Diodati, coordinatore delle BCC Calabria per la First Cisl.