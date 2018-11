Marijuana in casa nascosta in alcuni borsoni: arrestato pregiudicato

Un 36enne palmese, G.G., è stato trovato in possesso di oltre 100 gr di marijuana e arrestato dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’uomo, pregiudicato, è stato sottoposto a a perquisizione domiciliare dai militari che lo hanno sorpreso con la marijuana, nascosta all’interno di alcuni borsoni in confezioni termosaldate. Oltre allo stupefacente, nella casa i Carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento, strumenti necessari per predisporre le dosi da spacciare.

G.G. è stato quindi dichiarato in stato d’arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ed è stato posto agli arresti domiciliari.