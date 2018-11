Il progetto di Pitagora ottiene il marchio dell’Anno europeo del Patrimonio culturale

Il progetto Pitagora, presentato dall’assessorato alla Cultura del nostro Comune, ha ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Si tratta di un percorso virtuoso atto a realizzare la migliore offerta culturale possibile sul personaggio più illustre legato alla storia della Città di Crotone, quel Pythagóras Samio, che scelse l'antica Kroton per il suo apostolato.

Consapevoli che le memorie dell’antica Kroton, la missione di Pitagora e il lascito della sua scuola, sono parte fondante di quelle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto (dal preambolo del Trattato sull'Unione Europea - TUE), è stato implementato il Progetto Pitagora.

Obiettivo principale è quello di ricostruire il magistero ed il pensiero di Pitagora e del Pitagorismo, quale “retaggio culturale comune”, per una conoscenza puntuale delle radici e dell'identità della comunità crotonese, di quella nazionale ed europea.

Il “Progetto Pitagora” è pensato come un vero e proprio contenitore del “comune patrimonio culturale”, grazie al quale riattivare la memoria per un'identità condivisa e, allo stesso tempo, rafforzare, valorizzare e promuovere quei “saperi” che sono alla base di un sistema partecipato e sociale in cui tutte le parti contribuiscono positivamente al loro stesso sviluppo. All'interno del Progetto Pitagora verranno sviluppate le seguenti proposte: Fondo Pitagora, sezione speciale della Biblioteca Comunale Armando Lucifero – nuove acquisizioni, buone pratiche e accessibilità; Progetto istruzione, destinatari di questa proposta saranno il mondo della scuola e della formazione.

E poi ancora il Progetto museo virtuale, valorizzazione e fruizione dei Giardini e Museo di Pitagora attraverso un'esperienza multisensoriale immersiva dedicata a Pitagora e al suo pensiero utilizzando le Ict Information and Communications Technology – (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).

Progetto divulgazione, le Conversazioni su Pitagora tenute da esperti e docenti universitari, con incontri da tenersi al mattino, per studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado, e al pomeriggio, per la cittadinanza tutta. Infine, in collaborazione con le organizzazioni sociali e il sistema imprenditoriale, attraverso il Progetto Pitagora, sarà possibile, definire e costruire il brand Pitagora quale nucleo identitario e polo di attrazione, nella Città di Crotone, di presenze extraregionali e soprattutto extranazionali.

“Sono molto soddisfatta – dichiara l’assessore alla Cultura, Valentina Galdieri – perché avere il marchio del patrimonio europeo dei beni culturali, su un progetto dedicato a Pitagora rende meglio l’idea di quello che è il programma di questa amministrazione. Tutti i progetti finora realizzati e quelli programmati su Pitagora hanno come naturale conclusione la realizzazione del monumento di Pitagora":