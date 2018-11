Sorgiovanni contrattacca su De Luca: “accuse per mettere bavaglio all’opposizione”

Ilario Sorgiovanni

“Accusare di mancanza di etica deontologica con argomentazioni che si reggono sulle grucce è atteggiamento di chi misura gli altri col proprio metro e non risponde sul merito, in quanto privo di elementi”.

Sfreccia così la nota pungente del consigliere comunale Ilario Sorgiovanni che risponde all'assessore De Luca.

“In un periodare zigzagante ed un delirante sproloquio che non confuta ma si limita ad emettere giudizi infondati, sintomatici di uno stato evidente ed imbarazzante di inadeguatezza, ci si meraviglia che un ingegnere urbanista abbia espresso valutazioni tecniche e dettagliate in relazione ad un Psc. Un ingegnere, che può fregiarsi di essere iscritto all'ordine professionale da oltre vent’anni, che ha partecipato legittimamente agli incontri con i colleghi della commissione urbanistica, i quali hanno discusso e condiviso alcuni suoi rilievi tecnici non politici o troppo tecnici”- puntualizza la nota.

“Come lo stesso assessore all'urbanistica ha evidenziato nel suo comunicato (si coglie l'occasione per ringraziarlo del complimento involontario), rimane professionista anche quando indossa la veste di consigliere, resta coerente con sè stesso, esprime le stesse valutazioni fondate su conoscenze specialistiche e sul senso di correttezza e democrazia che da sempre lo animano, come il suo ruolo politico e la sua etica richiedono” - batte ancora Sorgiovanni.

“L’accusa mossa al consigliere dall’assessore è solo il tentativo di mettere il bavaglio all'opposizione ed è il risultato di una reazione isterica leggibile come ammissione di colpa da parte di un'amministrazione in crisi, in cui non sono solo i conti a non quadrare…”- closa nota.