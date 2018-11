Reggio: distrutto da un incendio un locale in pieno centro, s’indaga sulle cause

I locali dello "Zero Glutine Life", in via del Torrione a Reggio Calabria, sono stati distrutti da un incendio divampato la scorsa notte. L’attività di panetteria, pasticceria e rosticceria dedicata appunto alla cucina senza glutine, era stata inaugurata lo scorso 14 ottobre. Su posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e successivamente la polizia scientifica che ha avviato delle indagini per risalire all’esatta causa delle fiamme.