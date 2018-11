Rossano. Conclusi i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo

Terminati i festeggiamenti, civili e religiosi, in onore di San Bartolomeo nella città di Rossano. Nel pomeriggio di domenica 11 novembre, dopo la celebrazione eucaristica della Santa Messa presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati, in mattinata alla presenza di numerosi fedeli, si è dato vita alla tradizionale Processione del simulacro del Santo con tappe dinanzi alla Chiesa di San Pasquale e alle monache Agostiniane in montagna, ma anche nel popoloso quartiere Pigna e Traforo.

Significativa, tra l’altro, la sosta del Santo davanti al Centro per Anziani “San Benigno” di Arturo Grillo ed Antonio Rago, ma anche presso la Comunità Alloggio per Anziani “Teniamoci Stretti” di Mirko Sapia. Spettacolari, tra l’altro, i fuochi pirotecnici dinanzi alla Parrocchia al rientro della Processione. In serata, poi, c’è stato il concerto-live della Giovane Orchestra del Centro Studi Musicali “G. Verdi” diretto dal Maestro Giuseppe Campana.

Un concerto apprezzato dal numeroso pubblico, seduto nei banchi della Chiesa, con lunghi applausi ed ampi consensi di critica per l’eccellente performance musicale. La Giovane Orchestra è nata per volontà del M° Pino Campana che ha accolto, presso il Centro Studi Musicali “G. Verdi”, giovani musicisti vincitori di una borsa di studio istituita ad hoc. L’orchestra nasce con lo scopo di creare a Rossano una realtà musicale stabile, baricentro dell’espressioni artistiche più interessanti di tutto il territorio.

Infatti la “Giovane Orchestra” è costituita da giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni provenienti, non solo da Rossano, da Mirto, Pietrapaola, Corigliano, Cassano e Bocchigliero. Questa, inoltre, è formata da circa 36 elementi tra cui un nutrito gruppo di vocalist. Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica pop. Hanno partecipato al concerto live eccezionalmente al concerto i Maestri: Gennaro Ruffolo, Fausto Cozzolino, Luigi Bevacqua, Tommaso Tricarico e Teresa Campana. La Giovane Orchestra è anche parte integrante dell’offerta formativa del Centro Studi Musicali “G. Verdi” che, da oltre 20 anni, lavora per la diffusione della musica in tutte le sue forme sia nella città di Rossano che in tutto il territorio.

Bravi tutti i componenti dell’Orchestra che ha eseguito, magistralmente, i seguenti brani: “I Clown” di Nino Rota, “Marcia Militare” di Shubert, “Valzer Brillante” di Verdi, “Carnevale di Venezia”, “Besame Mucho”, “Oyo como Va” e tanti altri. Brani musicali che hanno entusiasmato tutti compreso il parroco don Franco Romano che, al termine del concerto, ha voluto omaggiare, con una targa di riconoscimento, il Maestro Giuseppe Campana ed ha voluto ringraziare, pubblicamente, tutti gli allievi dell’Orchestra, l’intero direttivo della Parrocchia di San Bartolomeo per il prezioso ed essenziale impegno nell’organizzare l’evento religioso, il coro polifonico diretto per l’occasione dal Maestro Luigi Pignataro, Patrizia Curia per le luminarie e Mirko Sapia responsabile della Comunità Alloggio per Anziani “Teniamoci Stretti” per i fuochi pirotecnici.