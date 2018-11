Incendio in un’abitazione di Gerocarne: a fuoco la cucina

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intorno alle 4 del pomeriggio di oggi a Gerocarne, in via XXVIII Ottobre, per un incendio che ha interessato la cucina di un appartamento posto al primo piano di un edificio di tre piani.

L'intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero agli altri locali, limitando così i danni alla stanza interessata. No si sono registrati fortunatamente feriti o intossicati.