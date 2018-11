Incidenti: contro auto-moto, feriti bimbo di 8 anni e il padre a Cosenza

Altro incidente stradale oggi in Calabria, a Cosenza, nei pressi del cimitero, una Volkswagen Golf si è scontrata violentemente contro una moto, con a bordo padre e figlio di 8 anni.

Il fatto è avvenuto in tarda mattinata. I due centauri sono stati scaraventati a terra, mentre la moto è finita in una scarpata, portati in ospedale sono state riscontrate ferite lievi per il bimbo, ma diverse fratture, invece per il padre. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili urbani.