Commissione Antimafia: Jole Santelli vicepresidente, Manna si congratula

"La scelta ricaduta sull'onorevole Jole Santelli per la vicepresidenza nella Commissione Antimafia non può che rallegrarci. Il suo impegno istituzionale e soprattutto nell'ambito della legalità suggellano i numerosi risultati ottenuti sul campo", scrive in una nota il coordinatore cittadino di Rende Carmine Manna, supportato da assessori e comunali d'oltre Campagnano.

"Siamo vicini a Jole e ci complimentiamo con lei per l'ennesimo importante traguardo politico ed istituzionale raggiunto. Forza Italia avanza, non arretra. Con idee progetti e posizioni che, a breve, anche sul territorio locale, sfoceranno in obiettivi e proposte amministrative".