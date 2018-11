Inseguimento sulla pista dell’aeroporto di Reggio, arrestato ladro

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione, grazie alla segnalazione di un cittadino, hanno arrestato un giovane 25enne reggino, con precedenti penali, responsabile, con altri complici in fase di identificazione, di furto in abitazione in una villetta nei pressi dell’Aeroporto.

All’interno dell’abitazione i ladri hanno rubato alcuni monili ed oggetti di bigiotteria. I malviventi sono stati costretti a fuggire per il tempestivo intervento delle Volanti.

Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento che ha visto i malviventi fuggire introducendosi all’interno della pista dell’aeroporto di Reggio Calabria. Grazie alla sinergia operativa degli Agenti delle Volanti e della Polaria il 25enne è stato raggiunto e bloccato.

Gli Agenti delle Volanti e della Polaria hanno rinvenuto all’interno della pista dell’Aeroporto alcuni arnesi idonei allo scasso, abbandonati dai malviventi durante la fuga, che sono stati sequestrati. Gli altri complici sono riusciti a scappare scavalcando un muro alto circa 7 metri adiacente al Torrente Sant’Agata.

L’uomo, denunciato anche per il possesso di oggetti atti allo scasso, per interruzione di Pubblico Servizio e per resistenza a Pubblico Ufficiale, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.