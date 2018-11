Bus dell’Amc in fiamme. Nessun ferito, mezzo distrutto

Stava percorrendo via Fiume Busento, in località Cava a Catanzaro, quando un bus dell’Amc ha preso fuoco. Al momento del rogo, il mezzo non trasportava alcun passeggero e l’autista, appena accortosi delle fiamme, ha fermato il pullman ed è sceso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale con due autobotti. La circolazione stradale, anche se non ci sono feriti o intossicati, è stata bloccata per dare modo alle forze dell’ordine di mettere in sicurezza il tratto.