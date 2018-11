Auto in fiamme un condominio a Lamezia, paura tra i residenti

Momenti di panico a Lamezia Terme, dove la scorsa notte un incendio ha scatenato la paura tra i residenti di un condominio in via Amendola. Le fiamme, infatti, si sono sviluppate in un cprtile delle case popolari distruggendo una Fiat Panda.

Il fumo e le fiamme hanno suscitato panico tra gli abitanti del quartiere ma non hannoprovocato intossicazioni alle persone residenti. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme ha spento le fiamme evitando venissero coinvolte altre vetture. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la natura dell’incendio.