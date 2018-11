Comune Crotone, incontro con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato

Si è tenuto, nella Sala Giunta del Comune di Crotone, su convocazione del sindaco Ugo Pugliese un incontro con le associazioni di categoria dei settori del commercio e dell'artigianato. Al tavolo convocato dal sindaco hanno partecipato l'assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile e l'assessore al Turismo Giuseppe Frisenda.

Erano presenti i rappresentanti della Camera di Commercio, Confcommercio, Confersercenti, Confartigianato, CNA e Fenimeprese. Il sindaco ha voluto il tavolo istituzionale per ribadire che il dialogo con il mondo produttivo cittadino non si è mai interrotto alla luce anche delle numerose collaborazioni che sono state messe in campo tra l'assessorato alle Attività Produttive e le realtà associative del territorio.

Le parti hanno comuni obiettivi che sono la crescita e lo sviluppo della città ed una linea comune che è quella di collaborare al ripresa economica del tessuto produttivo. Il sindaco ha ribadito l'importanza di far ritornare Crotone come punto di riferimento dell'intero territorio provinciale ed, a tale riguardo, ha evidenziato che si sta intervenendo sulle strade provinciali per migliorare i collegamenti tra i comuni del territorio ed il capoluogo di provincia.

E' finalità comune mettere in campo iniziative che possano valorizzare la tradizionale accoglienza degli operatori commerciali. Il primo obiettivo è quello del Natale. Le parti si rivedranno venerdì 16 novembre presso l'assessorato alle Attività Produttive per costruire insieme una serie di iniziative che possano favorire la creazione del clima che tradizionalmente le feste richiamano.