Perde equilibrio mentre lavora su un balcone. Gravemente ferito 53enne

Stava facendo alcuni lavori in un’abitazione quando per cause in corso di accertamento ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal balcone.

È successo a Catanzaro, nel quartiere Santa Maria, dove un uomo di 53 anni, F.R., è rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato il 53enne in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia.