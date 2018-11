Auto sbanda in curva sulla provinciale tra Sersale e Cropani. Due morti e un ferito

È di due morti e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Sersale a Cropani, in località Ertogrande.

Le vittime, Carmine Sinatore, di 31 anni, e Tommaso Iaquinta, di 24, entrambi residenti a Sellia Marrina, e B.L., ragazza di 30 anni, viaggiavano a bordo di una Nissan Micra che, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto contro i gabbioni di sostegno laterali alla strada.

Il conducente dell’autovettura è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre l’altro ragazzo è stato estratto dalle lamiere contorte dell’auto. Secondo le testimonianze, i tre giovani stavano rientrando da una festa di compleanno svolta a Sersale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 per le prime cure e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.