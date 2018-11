Tangenti Anas, “Dama Nera”: assolto l’avvocato Angelucci

Giuseppe Angelucci

Non luogo a procedere per non aver commesso il fatto: questa la formula con cui il Gup Ezio Damizia del Tribunale di Roma ha assolto l’avvocato Giuseppe Angelucci - difensore dell’Anas da oltre 20 anni ed esperto di appalti pubblici - nell’ambito del processo noto come la “Dama Nera-Anas” su delle presunte tangenti sulle gare d’appalto e che nell’ottobre del 2015 coinvolse dirigenti dell’azienda che gestiste le infrastrutture viarie e alcuni imprenditori (LEGGI).

La decisione del Giudice delle udienze preliminari è arrivata ieri per Angelucci per cui stessi PM hanno chiesto l'assoluzione; ma anche per altri indagati nell’inchiesta, tra cui la dirigente da cui ha preso il nome l’indagine, Antonella Accroglianò (definita appunto la “Dama Nera”, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi di reclusione) e l’ex presidente della Calabria Luigi Meduri, che è stato invece assolto (LEGGI).