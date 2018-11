Verserebbe in gravi condizioni il giovane che nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente a Catanzaro. Il ragazzo che era alla guida di uno scooter e stava in direzione Nord quando ha impattato contro una Fiat Seicento. Il malcapitato è stato ricoverato all’ospedale Pugliese in condizioni gravi. Ferito ma in modo meno grave anche il conducente dell’auto.