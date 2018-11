Cosenza ed il Liceo Telesio capitale della cultura valdese

Pierluigi Pedretti

Dal 14 al 17 novembre il Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza sarà luogo privilegiato di incontro tra culture e storie, infatti valdesi di diverse parti d'Italia saranno ospiti dell'istituzione scolastica per giornate di studio coordinate dal professore Pierluigi Pedretti, docente di storia e filosofia del Liceo cosentino.

Si prevede un programma intenso: per mercoledì 14 novembre è prevista l'accoglienza da parte delle famiglie cosentine degli studenti dei Licei di Firenze e di Torre Pellice.

Giovedì avranno inizio i lavori nella sala conferenze della Biblioteca “ S.Rodotà” del Liceo, con presentazione del programma a cura di Pierluigi Pedretti e con i saluti del dirigente del Liceo Classico 'Telesio', Antonio Iaconianni. Interverranno poi Beniamino Viapiana della Comunità Valdese di Cosenza; Martino Laurenti del Liceo Valdese di Torre Pellice (TO); Pinuccia Marigo del Liceo Classico “ Galileo” di Firenze. A seguire una visita della scuola. Momento importante sarà poi quello della proiezione di un video a cura di Eliodoro Loffreda, docente del Liceo “ Telesio”. Alle ore 11, Renata Ciaccio dell'Università della Calabria discuterà con Antonio Romeo docente di storia e filosofia del Liceo 'Telesio' del volume: “L’inferno è dirupato. I valdesi di Calabria fra resistenza e repressione”. Seguirà visita guidata del centro storico della città e della Galleria Nazionale. Il 16 si visiteranno, poi, i “ Luoghi valdesi” della provincia di Cosenza: San Sisto dei Valdesi, Montalto Uffugo e Guardia Piemontese.

Pierluigi Pedretti nel presentare nel dettaglio l'iniziativa ha dichiarato: «L'accordo di rete, " I valdesi in Italia", siglato insieme ad altri due prestigiosi licei italiani, il " Valdese" di Torre Pellice (TO) e il " Galileo" di Firenze, non vuole essere una mera occasione di " socializzazione di esperienze didattiche", ma significa approfondire una pagina della storia italiana poco conosciuta dall'italiano medio. Il " Telesio" - ha continuato Pedretti - è orgoglioso di ospitare 16 studenti e docenti che, accolti dalle famiglie dei nostri liceali, giungeranno il 14 novembre a Cosenza, trattenendosi per tre giorni per visitare i luoghi degli antichi valdesi e per discutere della loro strage avvenuta nel lontano 1561. Non si tratta solo di portare gli studenti nei paesi dell'eccidio dei seguaci di Pietro Valdo ( San Sisto, Montalto, Guardia), giunti in Calabria fin dal XIV secolo, ma di prendere piena consapevolezza dell'enorme patrimonio culturale e linguistico, quello occitanico, che si è perduto e che oggi si tenta di recuperare faticosamente grazie all' impegno di associazioni, come il Centro Culturale Pascale, di volontari e di studiosi. Il Liceo Classico " Telesio" - ha concluso Pedretti - non vuole essere da meno, e anche per questo abbiamo organizzato, a partire dalle 9, una mattinata di riflessione e discussione sul tema " I valdesi in Calabria", che si terrà giovedi 15 novembre, aperta al pubblico cittadino».

Il dirigente scolastico, Antonio Iaconianni, entusiasta dell'iniziativa ha dichiarato: «Mi preme, innanzitutto, ringraziare quanti si sono spesi per questa importante iniziativa di altissimo spessore culturale: il Liceo 'Telesio' sarà in queste giornate centro studi e laboratorio di confronto teso alla valorizzazione ed alla conoscenza del mondo valdese. La sinergia - ha continuato il Preside - creatasi con altre istituzioni scolastiche italiane ci rende orgogliosi: Cosenza grazie a questa iniziativa sarà punto di riferimento culturale e sono lieto che il nostro Liceo continui a favorire iniziative del genere perché oltre a incontrarci con altri, daremo l'opportunità ad altri di conoscere la nostra terra, la nostra cultura, le nostre tradizioni e perché no, la nostra scuola, che sempre più diventa punto di riferimento a livello nazionale!»