Usb: “proseguono i disservizi e i pericoli per i lavoratori”

La raccolta dei rifiuti, è stata al centro di un incontro tra i cittadini di Catanzaro il coordinamento Usb ed il segretario della Fiadel Gregoraci.

“Alcuni quartieri non sono mai spazzati ed i rifiuti accumulati negli angoli delle strade pubbliche, cosi come il taglio delle erbacce che invadono le carreggiate delle strade in periferia. Al contrario dei proclami del sindaco sulla differenziata, la percezione o meglio le constatazioni sul territorio sono lontane dagli annunci, non esiste nessuna equità tra i cittadini di alcuni quartieri con altri, crediamo sia giunto il momento di dimostrare con i fatti come intende far rispettare l’appalto e quindi mettere fine a questo schifo, soprattutto nel rispetto di quei cittadini che fanno o cercano di fare nel modo migliore la raccolta differenziata” - è stato affermato.

La mancata raccolta dei rifiuti, infatti, comporta la responsabilità della Pubblica Amministrazione per tutti i danni da questa derivanti – ricordando al sindaco ed al suo amministratore che, il cittadino vista la riconosciuta inadempienza, dovrebbe ottenere una riduzione maggiore, delle tasse sui rifiuti stabilita dalla normativa in materia di Tari - addirittura la possibilità di ridurre la Tariffa dell'80% (la norma dice letteralmente che la tariffa è dovuta nella misura massima del 20%) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti!!”

"Come Organizzazioni sindacali però più che per la nomina dell’amministratore della società Sieco, di cui esporremo le nostre preoccupazioni agli organi competenti, quello che ci riguarda – avanza la nota - sono gli interessi dei lavoratori, che, vista la latitanza assoluta attendono gli stipendi la contrattualizzazione dei part-time, i premi ancora non pagati cosi come il trattamento di fine rapporto di cui non abbiamo notizie”.

“E soprattutto il luogo di lavoro, sia quello itinerante con mezzi assolutamente non idonei a circolare sulle strade - che per quanto riguarda la sede dove oltre al percolato già denunciato sul piazzale si registrano sversamento di oli usati e parte meccaniche buttate all’ammasso. Non bastano le parole espresse né tanto meno i proclami di quanto è bello questo servizio dei rifiuti, quando poi la realtà è totalmente differente. Per noi oltre la tutela dei lavoratori riteniamo un dovere civico anche la salvaguardia dei rioni con una gestione corretta e migliore dei rifiuti”- concludono.