Inchiesta Elisoccorso. Caso Lopresti: iniziati interrogatori a Giunta regionale

Il primo ad essere ascoltato il vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo. Sono iniziati infatti negli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro gli interrogatori dei componenti della Giunta regionale indagati per la vicenda della riassegnazione di un incarico a un dirigente sottoposto a misura interdittiva (LEGGI).

Sul registro degli indagati sono finiti il governatore Mario Oliverio; il vicepresidente, gli assessori regionali Roberto Musmanno, Francesco Rossi, Antonella Rizzo e Mariateresa Fragomeni.

Secondo l'accusa erano presenti alla seduta di Giunta del 24 settembre scorso nella quale è stata adottata una delibera che riattribuiva a Salvatore Lopresti un incarico da dirigente della Regione pur essendo sospeso per un anno dall'esercizio di un pubblico ufficio in seguito al suo coinvolgimento in un'inchiesta sul bando per l'elisoccorso (LEGGI).

Anche l'assessore regionale al Personale, Mariateresa Fragomeni, è arrivata oggi pomeriggio in Procura. Nell'ambito della stessa inchiesta sono inoltre indagati, per abuso d'ufficio, falso falsità ideologica in atti pubblici, i dirigenti dell’ente Bruno Zito e Sergio Tassone.

Domani e mercoledì 14 novembre sono previsti gli interrogatori degli altri indagati ancora non ascoltati dai pm di Catanzaro.

Ha preferito non lasciare alcun commento Fragomeni, al termine dell’interrogatorio. Ha tuttavia parlato il suo legale, l'avvocato Paolo Gemelli, che ha riferito che l’assessore "ha risposto al pm". L’avvocato ha anche confermato che il Oliverio è stato già sentito dai magistrati nella giornata odierna.

Domani sono previsti gli interrogatori degli altri assessori regionali, Roberto Musmanno (Lavori pubblici), Francesco Rossi (Urbanistica) e Antonella Rizzo (Ambiente).

(ultimo aggiornamento 20:04)