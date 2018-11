Va a Cosenza titolo nazionale di bocce: tra i campioni anche un crotonese

È andato a una squadra cosentina ma con un tocco crotonese il titolo nazionale di bocce. In occasione del torneo nella Categoria B della terna la società Italia costituita da Pierpaolo Nigro, Giuseppe Corina e Gianluca Raffaele si è aggiudicata il prestigioso premio.

Ad esultare più di tutti è stato il presidente provinciale Francesco D’Ambrosio che li ha accompagnati lo scorso 22-23 settembre a Roma, presso il Centro tecnico federale. E’ lì che, bocciata dopo bocciata, si sono creati i presupposti per la grande impresa.

Divisi in due gironi da otto squadre, le singole società sportive si sono date battaglia. Sotto i colpi di Nigro e compagni sono cadute in ordine cronologico Perugia, Alto Verbano, Frosinone e Brindisi in finale.