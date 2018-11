Giornalisti: “Giù le mani dall’informazione”, manifestazione a Reggio

Si terrà domani, a Reggio Calabria, la manifestazione in difesa del giornalismo e dell’informazione. Il flash mob #Giu'LeManiDall'Informazione, promosso dallaF ederazione della Stampa Italiana e dal Sindacato Giornalisti della Calabria, si terrà in piazza Italia davanti la Prefettura e sarà aperto a tutti, compresi i cittadini.

All'iniziativa hanno già aderito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e il Consiglio Regionale della Calabria. Tutti insieme per dire "Basta attacchi ai giornalisti". "Quella di Reggio Calabria e di tante altre piazze italiane vuole, dunque, rappresentare una prima risposta pubblica agli attacchi del vicepremier Luigi Di Maio e di quanti pensano di poter ridurre al silenzio l'informazione italiana".

“Ci ritroveremo in tutte le piazze d'Italia - affermano Carlo Parisi, segretario generale aggiunto della Fnsi e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, e Michele Albanese, responsabile Fnsi per la legalità - per difendere la libertà di stampa e respingere gli attacchi continui all'informazione e ai giornalisti. Attacchi che puntano ad annientare tutti gli organismi intermedi nella società civile, con l'obiettivo di condizionare la conoscenza e la verità.

Perché il giornalismo “è un lavoro a difesa della democrazia che si traduce anche nel contrasto alla 'ndrangheta che ha, tra i suoi distorti obiettivi, quello di minare i diritti dei cittadini e condizionarne la vita".