Controlli serrati a Cosenza: 4 arresti

Proseguono serrati i controlli del personale dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine sul territorio cosentino. Nello corso della settimana una persona è stata denunciata, 4 autovetture e 1 ciclomotore sono stati sequestrati e una patente è stata ritirata. I controlli sono stati estesi anche alle persone sottoposte agli obblighi di legge fra cui R.M. di 56 anni, sorvegliato speciale, arrestato in flagranza di reato per inosservanza dell’obbligo di soggiorno in un Comune della provincia.

Nel week end, invece, sono scattate le manette per un 21enne e un 23enne, N.F. e A.A., per il tentato furto di una macchina. I due sono stati notati dagli agenti in una strada del centro cittadino di Cosenza e sono stati bloccati proprio nel momento in cui cercavano di rubare un’autovettura. Alla vista degli agenti i due giovani hanno lanciato gli oggetti usati per lo scasso in un terreno ma i segni sulla portiera ed i cavi della centralina posta sotto la plancia lato passeggero disconnessi non hanno lasciato dubbi sul tentato furto.

Sempre nello scorso fine settimana lo stesso personale di polizia ha tratto in arresto in flagranza di reato L.V. di 44 anni,per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’arrestato è stato notato nel centro città mentre circolava a velocità sostenuta su un ciclomotore. Lo stesso, non fermandosi all’intimazione dell’alt polizia, non solo avrebbe cercato di eludere il controllo, ma anche di liberarsi, buttandolo a terra, di un involucro di cellophane, in seguito recuperato, contenente circa 52 gr. di cocaina.

Sottoposto a perquisizione personale il 44enne è stato trovato in possesso di altra cocaina e della somma di Euro 1.000 in banconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa successivamente anche presso il domicilio dell’arrestato, nel corso della quale sono stati rinvenuti 2 bilancini di precisione ed una agenda contenente un elenco dettagliato di somme di denaro e nominativi, verosimilmente ricollegabile allo spaccio di sostanze stupefacenti.