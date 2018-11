In 7 cercano di rubare in un ristorante a Isola, un arresto

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 21enne rumeno, per tentato furto aggravato e porto di arma da fuoco clandestina.

In particolare, i militari sono intervenuti presso la struttura ricettiva “Il Cavallino” in località Capo Piccolo per un furto in atto. Sul posto, hanno sorpreso 7 persone che, alla vista dei militari, sono scappati per le campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce.

Sul luogo sono state trovate e sottoposte a sequestro due autovetture, un’Alfa Romeo 145 ed una Ford Galaxy, entrambe utilizzate dai malfattori. All’interno di una di esse è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola punzonata e con il serbatoio contenente otto cartucce. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori dieci cartucce dello stesso tipo di quelle già trovate.

Gli altri responsabili sono in corso di identificazione.