Pallavolo Femminile: Crotone vince la 5a partita di fila

Le ragazze terribili della Pallavolo Crotone diventano Brave Ragazze! Ordine, sangue freddo e ce la fanno a vincere la 5a partita di fila espugnando Pizzo e vincendo l'incontro per 3 set a 1. Una vittoria fondamentale per proseguire al meglio il Campionato di serie C che sta per entrare nel vivo di una lotta per la promozione diretta in serie B.

Ora, è necessario archiviare questo ennesimo successo conseguito, per iniziare a pensare subito alla prossima partita valida per la 7ma che vedrà, al Palakro, le sirene ospitare, Domenica 18 Novembre prossimo, la Maestria S.Azzurra Cz. L’obbiettivo non può che essere quello di vincere e di compiere ulteriori passi in avanti in termini di gioco e varianti tattiche che in questa ultima trasferta si è visto quanto siano alla portata di questa rosa. Mister Asteriti a Pizzo ha infatti potuto schierare un sestetto affidabile e rodato nel 1 set dove la squadra locale ha fatto di tutto per non farsi affondare dalle bordate di Boscacci e dei centrali Gambuzza e Consentino. Al rientro in campo un calo mentale di Cesario e Ranieri mette in crisi il gioco del Crotone che non riesce a sopperire, così arriva il pareggio del Todo Vibo con una super Vinci che miete vittime a muro ed in difesa.

Mister Asteriti capovolge il match inserendo a sorpresa Cosentino in ricezione in coppia con Reale e Barreti centrale: il Crotone d’incanto si accende e vola via per il 2/1 rivedendo una Cesario ricaricata dopo aver rilevato Reale; si va sul 2/1 e l’entusiasmo mette le ali al Crotone che piazza subito il break decisivo nel quarto set portandolo a termine fine a fine gara con esperienza e tattica. In evidenza Pioli, per le soluzioni in attacco, ed una super Boscacci che sta entrando, sorretta da un inizio preparazione solo decente, ai suoi standard così preziosi.

A Mister Asteriti non è rimasto che prendere atto di una ottima prestazione: “Buona la reazione delle ragazze che sono uscite da una situazione critica, dopo il set pareggiato, con il cuore e l agonismo; ci attende un altro passo in avanti in termini di gioco”.