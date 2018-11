Un uomo di circa settant'anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto, questa mattina, nella stazione ferroviaria di Paola.

La scoperta è stata fatta da alcune persone che si occupano delle pulizie che hanno subito allertato la Polfer e i soccorsi, che, giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sulle cause della morte del senzatetto indaga la polizia ferroviaria.