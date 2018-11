Lotta ai rifiuti per strada e all’abusivismo edilizio: controlli a Vibo

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio prosegue l'attività di accertamento e prevenzione da parte della Polizia locale di Vibo Valentia su impulso del Sindaco della città, Costa, e sotto la guida del Comandante Nesci.

In particolare, le attività contro il conferimento irregolare dei rifiuti hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative a diversi complessi condominiali della città, in via J. Palak e via P.E. Murmura, i cui condomini hanno violato la normativa sulla differenziazione.

Non solo, ma nella giornata di sabato scorso, 10 novembre, è stata elevata anche una multa ad una cittadina che in pieno centro è stata sorpresa dagli agenti mentre lasciava dei rifiuti per strada.

Sempre nel pomeriggio di sabato, gli uomini della Municipale, individuato un sito dove erano in corso dei lavori edilizi sulla Statale 18, hanno proceduto ad un controllo.

Verificato lo stato dei luoghi e l'assenza dei titoli edilizi, gli agenti hanno disposto il sequestro di un manufatto di oltre 200 mq, parte del quale in cemento armato, ed al conseguente deferimento all'Autorità giudiziaria dei responsabili degli abusi.

La Polizia Municipale evidenzia come proprio i tragici fatti degli ultimi giorni rendano ancora più urgente il monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio “il cui contrasto rappresenta, inevitabilmente, la migliore attività di prevenzione del dissesto idrogeologico con le sue terribili conseguenze, anche in termini di vite umane”.