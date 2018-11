Lamezia, scontro di gioco durante il derby tra Vigor e Sambiase: grave un calciatore

Attimi di paura sono stati vissuti ieri durante il derby tra Vigor Lamezia e Sambiase, partita valida per il campionato di promozione. Si era quasi a fine primo tempo quando sul centrocampista giallorosso Rosario Vescio è involontariamente franato il portiere della Vigor Lamezia in uscita. Violento l’impatto, con il numero sette che ha perso i sensi per qualche attimo. Dai tanti calciatori che si sono subito messi le mani nei capelli ed a richiamare l’immediato ingresso della barella, si è intuito che le conseguenze dello scontro erano state parecchio serie per il giovane.

Prontamente messo sulla barella e trasportato d’urgenza presso il locale nosocomio, in campo ed in tribuna stampa si era diffuso un cauto ottimismo. Invece, a fine gara sono iniziate a trapelare voci poco tranquillizzanti. Vescio, infatti, è stato poi trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro proprio per la gravità delle sue condizioni. Si parla di otto costole fratturate, polmone perforato ed emorragia cerebrale. Nelle prossime ore il ragazzo verrà sottoposto alla Tac in modo da avere un quadro della situazione più chiaro.