Volley. Lamezia conquista il primo punto in casa Alessano

In casa della Aurispa Alessano arriva una vittoria meritata, sudata e conquistata non senza affanni. Solito copione nel primo set con giallorossi che partono bene ma perdono la testa nei minuti finali. Belli e avvincenti secondo e terzo parziale che la Lamezia riesce a fare suoi. Poi nuovo passaggio a vuoto nel quarto set per riprendersi in maniera decisiva al tie-break.

Organico ridotto anche per la gara contro i pugliesi, non ci sono infatti Bizzotto e Szewczyk. Di Fino c’è ma non è al top, Butera è reduce da una settimana di influenza. Giocano i soliti, quelli della settimana scorsa contro Santa Croce. Negron-Bigarelli sulla diagonale principale, Usai-Aprile al centro, Bruno-Fantini in banda, Zito libero. Alessano schiera invece Leoni in cabina di regia, Onwuelo opposto, Persoglia e Tomassetti al centro, Kaio Ribeiro e Lucarelli in banda.

Conscia di non potersi permettere ulteriori passi falsi la Lamezia parte decisa a non lasciare punti per strada. Sono Bruno e Bigarelli a fare la voce grossa e si passa avanti di 3 (9-12). Vantaggio che pian piano si riduce fino ad annullarsi quando Alessano riacciuffa il pari sul 18-18 costringendo Nacci a interrompere il gioco per provare a ricaricare i suoi ed evitare i finali di set ormai consueti dei giallorossi. La mossa da i suoi frutti perché al rientro in campo 2 punti consecutivi della Lamezia, con Fantini e Bigarelli, riportano i giallorossi avanti 18-20. È Lorizio allora a chiamare time-out e a conquistare, al rientro in campo, un break di 4 punti che porta per la prima volta in vantaggio i padroni di casa (23-21). Una palla contestata, un’invasione aerea fischiata a Negron regala poi la prima di 3 palle set ad Alessano che chiude alla seconda occasione 25-22.

L’ennesimo set perso nei punti finali, le solite amnesie e paure. Un copione già visto. Al rientro in campo si riparte forte e con Bruno al servizio si va subito avanti 0-3. La Conad continua a spingere non sbagliando praticamente nulla, il vantaggio arriva a +6 (12-18). Alessano prova a rifarsi sotto rimontando 3 punti fino al 15-18 ma la Lamezia è brava a non perdere la testa e a riportarsi prepotentemente avanti fino al 16-22. Si va avanti di break e contro break e Alessano, complici gli errori ora anche marchiani dei giallorossi, si riporta a sole due lunghezze (20-22). Sul 21-24 la Lamezia ha per la prima volta in questa stagione l’occasione per chiudere un set a suo favore.

I tentatavi sono 3. Alessano li annulla tutti fino a riportarsi in parità 24-24. Con Bigarelli la Conad riconquista la battuta sul 24-25 e una nuova palla set ma Negron spedisce lungo il suo servizio e cancella la nuova possibilità di chiudere il parziale. È ancora Bigarelli a conquistare la nuova palla set ed è sempre il numero 8 a mettere il sigillo su quello che è il primo set vinto dalla Lamezia in questa stagione (25-27).

Un tabù finalmente sfatato, un primo passo risalire la china. Alleggerita da questo peso la Conad parte forte anche nel terzo set portandosi subito avanti 2-6. Alessano ha accusato invece il colpo, Lorizio richiama in panchina Leoni e inserisce al palleggio Cordano (prima aveva cambiato anche il libero cob Morciano al posto di Bruno), ma per la Lamezia è facile prendere il largo 10-19. Forse convinti che il più sia fatto la Lamezia accusa una fase a vuoto che permette ai padroni di casa di riportarsi a -5 (15-20). L’insidiosissimo turno in battuta di Scardia riporta Alessano con il fiato sul collo dei giallorossi 20-23. È lo stesso Scardia a spedire largo il servizio che regala alla Lamezia 4 palle per chiudere il parziale. Fallita la prima i giallorossi chiudono alla seconda occasione grazie all’errore in battuta di Onwuelo che regala così il primo punto ai lametini.