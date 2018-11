Controlli nel Vibonese, 4 denunce e due segnalazioni

Più di 600 persone sono state controllate dai carabinieri di Vibo Valentia che hanno anche ritirato patenti e sequestrato diverse auto senza assicurazione.

Durante le attività, a Cessaniti è stato segnalato un 32enne vibonese perché trovato con 4 grammi di marijuana; un suo coetaneo è stato invece multato per guida con la patente sospesa da cui è scaturita la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

I Carabinieri di Pizzo hanno invece denunciato in stato di libertà un anziano del posto per reiterazione nella violazione della guida senza patente. Il suo veicolo è stato sequestrato poiché senza assicurazione.

Sempre i Militari di Pizzo hanno denunciato anche un 25enne di Filadelfia per porto ingiustificato di armi e possesso di droga dopo esser stato sorpreso con un coltello a serramanico e due grammi di hashish che aveva nella tasca dei pantaloni.

L’Aliquota Radiomobile ha denunciato in stato di libertà un 23enne di Ionadi ed un 19enne di Vibo per guida in stato di ebbrezza. I due giovani erano al volante rispettivamente con un tasso alcolico nel sangue quasi al doppio del livello consentito. Ad entrambi è stata ritirata la patente.