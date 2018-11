Rinnovato il direttivo dell’Aquilone Camera Minorile: Anna Gatto resta Presidente

L’Associazione l’Aquilone Camera Minorile di Locri ha rinnovato il proprio direttivo per l’anno 2019 confermando Presidente Anna Gatto, Segretario Vincenza Corasaniti e Tesoriera Maria Anna Oliva. E’ stata eletta Vice - Presidente Paola Iaconis. Sono consigliere Teresa Strangio e Antonia Romeo.

L’Aquilone Camera Minorile di Locri è una Associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo prioritario lo studio, la promozione e la tutela dei diritti della persona bambina ed in età evolutiva. Tale obiettivo è perseguito con molteplici iniziative: studio, incontri, dibattiti, convegni, seminari formativi, corsi di formazione, tavole rotonde; partecipazione a tavoli tecnici e alle riunioni operative con la magistratura, l’avvocatura tutta e tutte le altre istituzioni che a vario titolo operano nel settore minorile, anche al fine di assicurare in tali ambiti il pieno esercizio della rappresentanza degli Avvocati che esercitano la professione in favore delle persone minori; collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare incontri nelle scuole per la diffusione tra gli studenti della cultura e del rispetto delle regole e della giustizia e per la diffusione della conoscenza dei diritti delle persone minori.

La Camera Minorile di Locri aderisce all’U. N. C.M.( Unione Nazionale delle Camere Minorili), che attualmente conta sul territorio nazionale oltre 34 Camere Minorili.

Il Presidente Gatto commenta: “ Sono lusingata della fiducia che mi è stata confermata e ringrazio tutti i soci dell’Aquilone Camera Minorile di Locri per il sostegno e la collaborazione che sono certa sapranno garantire nei progetti che nell’anno 2019 continueremo a realizzare. Ci aspetta un altro anno di impegno. Posso anticipare alcuni appuntamenti che sono già in calendario: un seminario formativo che si terrà il 6 dicembre 2018 ed un altro che si svolgerà nell’anno nuovo, la continuazione della campagna di tesseramento di nuovi soci che ha come obiettivo l’inclusione nell’Associazione di nuove forze e di nuove figure per il perseguimento di uno scopo comune : garantire i diritti e la tutela della persona minore sul territorio”, ha commentato la Presidente.

Possono, infatti, aderire all’Associazione l’Aquilone Camera Minorile di Locri : avvocati, praticanti avvocati, psicologici, assistenti sociali e tutti coloro che a vario titolo si occupano dei diritti e della tutela dei minori.