Cronaca: controlli nel cosentino, denunciate 41 persone

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Rende che, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, hanno eseguito servizi che hanno consentito di arrestare una persona in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciare 41 persone per vari reati, segnalare 12 persone come assuntori di sostanza stupefacenti e ritirare 31 patenti di guida.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende hanno denunciato in stato di libertà per i reati di:

· “inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale”, un 30enne di Montalto Uffugo sorpreso alla guida della propria autovettura, nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto;

· “porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere”, un 48enne di Cosenza trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17cm e un involucro in cellophane contenente un grammo di “cocaina” (per il quale è stato segnalato in Prefettura per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente). L’arma e lo stupefacente sottoposti a sequestro;

· “guida senza patente” un 40enne di Rende (CS) e un 36enne senegalese che, controllati alla guida delle rispettive autovetture, erano sprovvisti di patente il primo poiché revocata, il secondo poiché mai conseguita;

· “evasione” un 52enne di Cosenza che, nonostante fosse agliarresti domiciliari, è stato sorpreso a Rende, in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

· “impiego di minori nell’accattonaggio” un 26enne e una 20enne di nazionalità rumena, poiché utilizzavano il proprio figlio di 4 anni, per chiedere l’elemosina a Rende, in prossimità dei semafori di via Don Minzoni.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti i Carabinieri di Acri e San Pietro in Guarano hanno:

- denunciato in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 43enne e una 52enne di Montalto Uffugo, trovati in possesso di 100 grammi di “marijuana”;

- segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “assuntori di sostanze stupefacenti” 12 persone trovate in possesso di 8 grammi di “marijuana” e 4 grammi di “hashish” e 3 grammi di “cocaina”, sottoposti a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool e droga durante la guida i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato per i reati di:

· “guida in stato di ebbrezza” 31 automobilisti che, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida;

· “rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico” un 34enne cosentino che, controllato alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico. La patente di guida immediatamente ritirata.