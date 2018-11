Oliverio incontra Toninelli: approvato il nuovo servizio ferroviario Sibari-Roma

È stata approvata la proposta di istituzione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni Sibari – Roma via Paola. Il bacino di utenza potenziale copre una vasta area che, centrata sulla stazione di Sibari, è circa 150mila abitanti.

Lo studio che evidenzia, in particolare, la domanda attraibile da questo nuovo servizio a mercato è stato consegnato dal Presidente della Giunta Regionale, Gerardo Mario Oliverio al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, nel corso dell’incontro che si è tenuto a Roma nella giornata di ieri, 8 novembre 2019, durante il quale sono stati discussi vari e importanti temi oggetto delle attività in Calabria nell'ambito del porto e del polo industriale di Gioia Tauro, delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dell'edilizia scolastica e dei rapporti in corso con Rfi, Trenitalia e Anas.

Si tratta, oltretutto, di un’area a forte valenza turistica, che vede le presenze in continua crescita, con delle eccellenze di pregio rappresentate dall’area archeologica di Sibari, dal Castello di Corigliano, dal Museo Diocesano di Rossano dove è situato il Codice Purpureo solo per citarne alcune.

Tale nuovo servizio, di tipo Frecciargento, nella tratta Sibari – Paola, dovrebbe prevedere nel tempo una fermata da realizzarsi presso la nuova stazione ferroviaria che sorgerà in zona Sant’Antonello, ai confini dei comuni di Rende e Montalto Uffugo, a nord dell’area urbana di Cosenza - Rende. In territorio calabrese, infine, la proposta prevede anche la fermata presso la stazione di Scalea – S. Domenica di Talao, così da servire l’alto tirreno cosentino attualmente non collegato a Roma con servizi ferroviari di alta velocità.

Questa nuova configurazione consentirebbe di collegare l’area della Sibaritide con Roma, via Napoli Afragola, in circa 4 ore. Indicativamente, gli orari di esercizio di questa nuova coppia di treni a elevate prestazioni sulla relazione Sibari – Roma via Paola dovrebbero consentire l’arrivo a Roma intorno alle 10 del mattino ed una ripartenza intorno alle 18:30 del pomeriggio, consentendo così una permanenza nella Capitale di circa 8 ore con partenza e rientro nella stessa giornata.