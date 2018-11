Ugl, mancata convocazione dell’azienda: proclamato stato di agitazione

La Ugl-Tpl di Catanzaro a seguito della mancata convocazione dell’incontro richiesto o comunque di segnali positivi da parte della dirigenza aziendale di F.d.C. per portare a risoluzione problematiche del Settore Movimento Stazioni dell’Impianto di Catanzaro Città, con particolare attenzione alla regolamentazione di ogni aspetto della attestazione in servizio del personale; applicazione dell’accordo sul personale autoservizi a quello del Movimento Stazioni in continuità con l’accordo di luglio sugli straordinari e regolamentazione su orari, turni.

Pertanto la Segreteria provinciale ha deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale tutto delle stazioni della tratta Soveria Mannelli-Catanzaro Lido e chiede l’immediata attivazione delle procedure di raffreddamento nel rispetto normativa vigente.