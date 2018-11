Notte a colori per la Cciaa: domani luci accese su Corso Mazzini e stand in Piazza Grimaldi

Il sabato sera di Catanzaro si accende, ancora una volta, con le luci di “Nac - Notti a Colori” della Camera di Commercio. Per il suo terzo appuntamento, l’evento di video-mapping sullo storico sfondo del palazzo dell’Ente camerale avrà ad oggetto l’enogastronomia locale e celebrerà il successo delle aziende che, nei giorni scorsi, hanno partecipato a Londra all’ottava edizione del prestigioso appuntamento fieristico Real Italian Wine & Food proprio con le prelibatezze della gastronomia calabrese. A partire dalle 19 di domani, quindi, si rinnoverà lo spettacolo che colorerà corso Mazzini.

Sarà allestita un’area – quella di piazza Grimaldi – in cui le imprese potranno far degustare i loro prodotti a tutte le persone che arriveranno per godersi lo spettacolo di Nac. “Il terzo appuntamento con le Notti a Colori vuole celebrare uno dei capisaldi dell’economia locale, quel settore enogastronomico e agroalimentare che è una carta vincente da giocare non solo sul territorio ma soprattutto nell’offerta per l’incoming turistico e per l’export. Ci sembrava quindi doveroso dedicare una serata a questo settore, la cui importanza è strategica e deve essere sostenuto e sviluppato con sempre maggiore cura, anche con l’affiancamento delle imprese che devono essere condotte sui mercati esteri con una forte spinta alla digitalizzazione” - ha spiegato Daniele Rossi, Presidente della Cciaa di Catanzaro.