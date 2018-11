Beccati in casa con marijuana e cocaina, due arresti a Catanzaro

È di due arresti il bilancio delle attività di controllo dei Carabinieri di Catanzaro e dei loro colleghi di S. Maria, delle Unità Cinofile di Vibo Valentia e della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, effettuati nel quartiere Santa Maria e nel centro storico del capoluogo di regione.

A finire in manette è stato P.S., 24enne incensurato, trovato in possesso di 2 barattoli di marijuana del peso complessivo di 40 grammi; uno di questi era nascosto dietro ad altri oggetti su una mensola della camera da letto, e un altro all’interno di un armadio. Oltre allo stupefacente è stato recuperato anche un bilancino di precisione. Il materiale è stato scoperto durante una perquisizione domiciliare.

Il secondo controllo ha incastrato il 30enne G.G., già noto alle forze dell'ordine. Dopo l’ispezione dei militari, il giovane ha consegnato una busta in cellophane, con 75 grammi di marijuana, mentre nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato altre 22 dosi termosaldate per un peso complessivo di 7 grammi e altre 9 di cocaina dal peso di 3 grammi. Sono inoltre stati scovati due bilancini di precisione e oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due giovani sono finiti agli arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.