Festival Uilt, sul palco del comunale la compagnia Cambioscena

Si terrà domani, sabato 10 novembre, il nuovo appuntamento con il Festival Nazionale Uilt. Sul palco del Cinema Teatro Comunale salirà la compagnia Cambioscena di Predappio che presenterà “Il commercio del bisogno” di Bertold Brecht con la regia di Loretta Giovannetti.

Madre Courage è una vivandiera senza scrupoli e dal piglio potente, una maestra della resistenza ad oltranza, nonostante un contesto disperato e la morte dei figli. In scena, attorno al suo carro, interagiscono personaggi di precaria umanità che gridano senza ascoltarsi e lottano per uno spicchio incerto di vita.

“Con la scelta di lavorare su Madre Courage, i miseri e feroci brechtiani – afferma la regista - ho voluto disegnare un’energia corale per mettere a fuoco il senso grottesco, crudele e inutile della guerra, sia quella sui campi di battaglia che quella per la sopravvivenza di chi non ha nulla da perdere.” Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 ma, alle ore 19.30, ci sarà il consueto aperitivo, nel foyer del Comunale, offerto al pubblico.