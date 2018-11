Controlli amministrativi a Crotone, multe da 7mila euro

Multe da settemila euro a Crotone, dove nell’ambito del piano nazionale Focus ‘ndrangheta, gli agenti del Pasi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, hanno effettuato diversi controlli amministrativi.

Un’attività di raccolta scommesse è stata sanzionata perché la titolare avrebbe portato avanti l’attività senza alcuna autorizzazione. Per questo gli agenti hanno elevato una multa da mille euro e la donna è stata invitata negli uffici della Questura per la notifica del procedimento per la sospensione.

Sequestrate poi due postazioni internet di un circolo privato dal momento che il suo presidente avrebbe messo a disposizione nel locale le apparecchiature che, attraverso la connessione internet, consentivano ai soci di giocare sulle piattaforme dei concessionari on-line. Il presidente è stato anch’egli invitato in Questura e dovrà pagare una multa da 6mila e 666 euro.