Curinga. mezzo chilo di marijuana in un bar. Arrestato il titolare

Un uomo di 60 anni, titolare di un locale, è stato arrestato ed è finito ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I carabinieri di Girifalco e del Nas di Catanzaro, a seguito di un controllo in un bar di Curinga, in cui hanno tra l’altro constatato delle gravi carenze igienico-sanitarie ed elevato anche una multa da mille euro, hanno trovato un bilancino di precisione e circa 500 grammi di marijuana contenuta in una busta che era nascosta nel bagno riservato al personale del locale.