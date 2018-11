Maltempo, stato di emergenza per 11 regioni

Stato di emergenza per undici regioni colpite dal maltempo. Lo ha deliberato ieri il Consiglio dei Ministri che ha stanziato le prime risorse per far fronte ai danni, pari a 53,5 milioni di euro.

Altri 200 milioni arriveranno con un Dpcm. A questi si aggiungeranno le risorse dei fondi strutturali Ue che sono in capo alle Regioni, pari a 3 miliardi per tutti i territori colpiti dagli eventi metereologici registrati partire dallo scorso 2 ottobre.

La Protezione civile aveva rilevato che su alcune zone della nostra regione, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, sono caduti ben 300 millilitri d’acqua e 370 nell’arco delle 24 ore.

Centinaia le richieste di soccorso ai Vigili del fuoco, che hanno messo in campo 200 persone richiamando in servizio anche chi era di riposo.