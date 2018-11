Anziano ucciso e gettato in mare nel Vibonese, condanna e assoluzione

Venticinque anni di reclusione e un’assoluzione. È la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro che ha condannato Dorel Varga, 40 anni, per omicidio volontario, e ha assolto invece Stela Gyongyi Rezmuves, 39 anni (LEGGI).

I due sono finiti in carcere perché accusati di aver ucciso, nell'agosto del 2015, Giglio Palmo Ciancio, di Pizzoni, con un oggetto contundente per poi gettarlo in mare a Pizzo Calabro, dove è morto annegato (LEGGI).

Secondo l'accusa la coppia rumena senza fissa dimora avrebbe trascinato l'anziano, privo di conoscenza, a mare facendolo annegare. Le indagini e la ricostruzione delle telefonate effettuate avrebbero permesso ai carabinieri di risalire a tutti gli spostamenti del pensionato ed alle persone che hanno utilizzato la sua scheda telefonica una volta dopo il furto del telefonino.

La Procura di Vibo Valentia aveva chiesto l'ergastolo per entrambi gli imputati.