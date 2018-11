Pd Calabria, verso il congresso regionale. Al via le assemblee di zona

È previsto per il 16 dicembre il congresso regionale del Partito democratico. Sono state inoltre programmate anche le assemblee di zona. Tre queste, sono state calendarizzate in provincia di Catanzaro (il 16 novembre nel capoluogo calabrese), di Crotone (il 19 novembre) e di Vibo Valentia (15 novembre nel capoluogo), sette quelle in provincia di Cosenza (17 novembre nel capoluogo) e sei in provincia di Reggio Calabria.

Il percorso congressuale del Pd regionale è stato definito nell'ultima riunione della direzione regionale del partito, che si è svolta il 31 ottobre con l'approvazione del regolamento congressuale: il 23 novembre inizieranno le convenzioni nei vari circoli, convenzioni che si concluderanno l'1 dicembre, mentre il 3 dicembre sono previste le convenzioni regionali e il 16 dicembre, infine, il congresso regionale con le primarie.